«Наша общая боль»: Кадыров выразил Алиеву соболезнования по поводу крушения самолета AZAL

Глава российской республики также заявил, что Азербайджан и Чечню всегда многое связывало.Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку и выразил соболезнования в связи с крушением самолета, летевшего из Баку в Грозный в декабре 2024 года.