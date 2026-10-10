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«Наша общая боль»: Кадыров выразил Алиеву соболезнования по поводу крушения самолета AZAL

«Наша общая боль»: Кадыров выразил Алиеву соболезнования по поводу крушения самолета AZAL

Глава российской республики также заявил, что Азербайджан и Чечню всегда многое связывало.Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку и выразил соболезнования в связи с крушением самолета, летевшего из Баку в Грозный в декабре 2024 года.

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