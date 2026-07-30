От аналитики финансов и бронирования номеров до учета полотенец: гостиничному бизнесу представили "Цифровой отель"

Но за безмятежным отдыхом постояльцев скрывается масштабный механизм работы десятков сотрудников. Чтобы оптимизировать этот труд и сделать его более эффективным, "Ростелеком" создал для гостиничного бизнеса систему "Цифровой отель".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии