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62ИНФО | Новости Рязани

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От аналитики финансов и бронирования номеров до учета полотенец: гостиничному бизнесу представили "Цифровой отель"

От аналитики финансов и бронирования номеров до учета полотенец: гостиничному бизнесу представили "Цифровой отель"

Но за безмятежным отдыхом постояльцев скрывается масштабный механизм работы десятков сотрудников. Чтобы оптимизировать этот труд и сделать его более эффективным, "Ростелеком" создал для гостиничного бизнеса систему "Цифровой отель".

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