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Трем российским гимнасткам отказали в визах для участия в ЧМ в Нидерландах

Трем российским гимнасткам отказали в визах для участия в ЧМ в Нидерландах

Олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой отказали в выдаче виз для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме (Нидерланды).

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