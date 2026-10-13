Трем российским гимнасткам отказали в визах для участия в ЧМ в Нидерландах

Олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой отказали в выдаче виз для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме (Нидерланды).