Черчесов vs «Спартак», открытие старта против «Зенита», серия ЦСКА. Интриги 2-го тура РПЛ

Интересных афиш хватает. Альфа-Банк РПЛ разгоняется. Не успели толком обсудить разгромные победы «Зенита» и «Спартака», крутость ассистента Данила Кругового, гениальный дебют Андрея Касаджикова и другие события 1-го тура, как уже стартует 2-й.
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