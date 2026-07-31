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Не только о футболе

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Черчесов vs «Спартак», открытие старта против «Зенита», серия ЦСКА. Интриги 2-го тура РПЛ

Черчесов vs «Спартак», открытие старта против «Зенита», серия ЦСКА. Интриги 2-го тура РПЛ

    Интересных афиш хватает. Альфа-Банк РПЛ разгоняется. Не успели толком обсудить разгромные победы «Зенита» и «Спартака», крутость ассистента Данила Кругового, гениальный дебют Андрея Касаджикова и другие события 1-го тура, как уже стартует 2-й.

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