Стратегии для частных инвесторов, перспективные инструменты с наибольшим потенциалом и макроэкономический прогноз обсудили в Казани на сессии «Презентация инвестиционной стратегии и топ идей» в рамках форума ВТБ «Россия зовет! Казань».