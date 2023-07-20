ВЕСТИ КРЫМ

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Вражеские БПЛА ударили по Крыму: погиб подросток.

Вражеские БПЛА ударили по Крыму: погиб подросток.

Сегодня снова происходили атаки на Крым. Вражеские БПЛА были запущены на северо- запад Крыма.

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Комментарии
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ВВ
Виталий Васильев
Суки, бойцов наших сломить не могут, взялись за детей.
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16 час.
СМ
Сергей Матвеенко
Твари!!!!!
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15 час.
СШ
Сергей Шубин
Притащить за хобот этих Бореллей бербок и всю эту блевоту байдена и всякую мерзость, ткнуть мордой во весь этот беспредел как вию веки открыть и не отпускать пусть смотрят псы что творят хохлы, а потом взорвать мерзкий киёв к хренам собачьим, потом штат любой сравнять и Англию шатнуть что бы сралась постоянно как только рот свой гнилой откроет
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15 час.

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