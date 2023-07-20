Вражеские БПЛА ударили по Крыму: погиб подросток.

СШ

Сергей Шубин

Притащить за хобот этих Бореллей бербок и всю эту блевоту байдена и всякую мерзость, ткнуть мордой во весь этот беспредел как вию веки открыть и не отпускать пусть смотрят псы что творят хохлы, а потом взорвать мерзкий киёв к хренам собачьим, потом штат любой сравнять и Англию шатнуть что бы сралась постоянно как только рот свой гнилой откроет