Русские женщины психологически травмируют кавказцев

М ММ Слона на скаку остановят и хобот ему оторвут. Жертвы эмансипации... В году примерно 1981 два гопника кавказской национальности остановили мужчину и женщину с целью отнять у нее красивую натуральную шубу. Женщина (лет 35, вполне крепкой фигуристой комплекции) сняла шубу, кинула ее своему мужу и избила кавказцев до потери сознания. Свидетельницей оного события была моя теща. Предуралье.

Медведь Мифодий Доновский Если русский мужчина вступится за русскую женщину, то ему вменят в вину национализм, хулиганку и много ещё чего. Ибо власти у нас за мигрантов. Они же денюжки властям платят и извиняются.