Трижды за один месяц видел в Подмосковье и в Москве ссоры кавказцев с русскими женщинами. Причём, кавказцы орут матом.
Русские женщины психологически травмируют кавказцев
Комментарии
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М
ММ
Слона на скаку остановят и хобот ему оторвут. Жертвы эмансипации... В году примерно 1981 два гопника кавказской национальности остановили мужчину и женщину с целью отнять у нее красивую натуральную шубу. Женщина (лет 35, вполне крепкой фигуристой комплекции) сняла шубу, кинула ее своему мужу и избила кавказцев до потери сознания. Свидетельницей оного события была моя теща. Предуралье.
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13 час.
Медведь Мифодий Доновский
Если русский мужчина вступится за русскую женщину, то ему вменят в вину национализм, хулиганку и много ещё чего. Ибо власти у нас за мигрантов. Они же денюжки властям платят и извиняются.
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13 час.
Майя Maja
Довели русских женщин до беспредела)) А зверьков скунцев надо гнать поганой метлой с наших территорий.
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12 час.
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