Кириос о трибунах в Акапулько: «Где зрители? Когда я там играл, атмосфера была как на футболе»

Ник Кириос прокомментировал атмосферу на матча Хольгера Руне и Алекса де Минаура в Акапулько. В твиттере он обратился к аккаунтам ATP и турнира: «Где зрители? Помню, когда я там играл, атмосфера была как на футбольных матчах.