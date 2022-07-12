Русофобское мурло польского истеблишмента — экс-президент призвал к «расчленению» России и сокращению втрое ее населения

Ни для кого давно не секрет, что Польша является одной из самых русофобских стран Европы, а правящие круги этого государства вынашивают реваншистские планы «возвращения «Восточных Кресов» и других территорий, включая и Калининградскую область.
Ни для кого давно не секрет, что Польша является одной из самых русофобских стран Европы, а правящие круги этого государства вынашивают реваншистские планы «возвращения «Восточных Кресов» и других территорий, включая и Калининградскую область.
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