«Дали семь месяцев, чтобы жить». Победила ли Мирослава Дума смертельную болезнь

10 марта предпринимательнице исполняется 37.10 марта предпринимательнице исполняется 37.Родители хотели, чтобы Мирослава Дума открыла бизнес за рубежом, однако девушка мечтала быть модным инфлюенсером и придерживалась этого курса долгие годы.