Все меньше времени остается для дешевого дарения недвижимости: скоро сделки подорожают

В одном из предыдущих выпусков я обращала ваше внимание на новую угрозу для кошельков граждан, которая только еще появилась на горизонте: после утвержденного повышения налоговых ставок и государственных пошлин следующими на очереди, по всей видимости, станут сделки с недвижимостью.
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