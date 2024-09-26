Все меньше времени остается для дешевого дарения недвижимости: скоро сделки подорожают

В одном из предыдущих выпусков я обращала ваше внимание на новую угрозу для кошельков граждан, которая только еще появилась на горизонте: после утвержденного повышения налоговых ставок и государственных пошлин следующими на очереди, по всей видимости, станут сделки с недвижимостью.