Синий экран смерти: глобальный сбой Windows парализовал работу банков, ТВ и аэропортов

Глобальный сбой в работе операционной системы Windows, вызванный критической ошибкой при загрузке устройств, нарушил функционирование компаний в различных секторах экономики, включая банковскую сферу, авиаперевозки и СМИ в нескольких странах мира.
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