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Мостовой продлит контракт с «Зенитом» и уйдёт в аренду в «Локомотив»

Мостовой продлит контракт с «Зенитом» и уйдёт в аренду в «Локомотив»

Российский полузащитник Андрей Мостовой продлит соглашение с «Зенитом». Как сообщает «Чемпионат», после этого футболист перейдёт в «Локомотив» на правах аренды.

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