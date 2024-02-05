В России создадут альтернативный магазин App Store

Российский магазин приложений для операционной системы iOS — NashStore — могут создать в стране в ближайшее время, пишут «Известия» со ссылкой на генерального директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.
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