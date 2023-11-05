Почему девушкам нельзя сидеть на столе: приметы, суеверия и реальные причины ClickioПочему не стоит сидеть на столе, особенно для прекрасной половины нашего общества? Этот вопрос вызывает интерес, он важен для понимания народных примет и суеверий, а также для соответствия правилам этикета.