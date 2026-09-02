Десятки дронов против баз США: Иран начал 30-й этап операции «Молния»

Вооружённые силы Ирана нанесли несколько ударов по американским целям в зоне Персидского залива. Как сообщили в иранском оборонном ведомстве, эти атаки стали очередным, 30-м этапом кампании «Молния» – так Тегеран ответил на обстрелы со стороны США, которые затронули граж.
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