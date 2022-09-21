Президент РФ поставил ОПК задачу в кратчайшие сроки обеспечить поставки средств поражения в войска

20 сентября, президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством российского ОПК. Глава государства подчеркнул, что отечественное вооружение продолжает совершенствоваться.
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