Президент РФ поставил ОПК задачу в кратчайшие сроки обеспечить поставки средств поражения в войска

Президент РФ поставил ОПК задачу в кратчайшие сроки обеспечить поставки средств поражения в войска

20 сентября, президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством российского ОПК. Глава государства подчеркнул, что отечественное вооружение продолжает совершенствоваться.

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