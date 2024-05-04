США призвали Катар изгнать ХАМАС при отказе от соглашения с Израилем

США призывают Катар изгнать палестинское движение ХАМАС, чей политический офис расположен в катарской столице Дохе, если оно будет продолжать отвергать соглашение с Израилем о прекращении огня в секторе Газе, пишет Washington Post.
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