Чтим память 🙏 Стартовала праздничная неделя, посвящённая Дню ПОБЕДЫ! В честь светлого праздника новоаннинцы принимают активное участие в памятных мероприятиях.
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Чтим память 🙏 Стартовала праздничная неделя, посвящённая Дню ПОБЕДЫ! В честь светлого праздника новоаннинцы принимают активное участие в памятных мероприятиях.