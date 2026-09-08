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Урсула против Каи: ЕС уберег свои «лучшие умы» от покровительства Каллас

Урсула против Каи: ЕС уберег свои «лучшие умы» от покровительства Каллас

Кае Каллас, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и безопасности, пришлось в спешке отменить создание высокоуровневой группы по обороне, которую она с помпой анонсировала всего неделей ранее.

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