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Курс валют НБМ на 28 марта

Курс валют НБМ на 28 марта

Молдавский лей в начале новой рабочей недели еще больше укрепился по отношению к доллару и к евро. В частности, за минувшие выходные дни он отыграл у американской валюты еще пять банов, а у единой европейской валюты - 0,4 бана, передает Noi.

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