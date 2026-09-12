РИА «Новости: Моди угостил лидеров БРИКС десертом с золотом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди организовал в Нью-Дели гала-ужин для участников саммита БРИКС. Гостям предложили традиционные вегетарианские блюда индийской кухни, а на десерт — молочно-рисовый пудинг с шелковицей и сусальным золотом, сообщило РИА «Новости» .