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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович выиграл 98 одиночных турниров ATP. Рекорд Коннорса (109) падет за 11.00

Новак Джокович победил Янника Синнера в финале итогового турнира в Турине. Сербский теннисист одержал 98-ю победу в одиночных турнирах ATP.

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