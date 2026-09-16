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Все думают, что газировка щиплет из-за пузырьков. Но дело совсем в другом

Кажется очевидным, что газировка щиплет язык из-за лопающихся пузырьков. Ученые решили проверить эту догадку и заставили людей пить газированную воду вообще без пузырьков.

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