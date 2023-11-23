Считаю, что наше гражданское общество должно публично задавать все эти вопросы нашей же Фемиде

Людмила Новохижина 13 суток это не приговор! Зачем вводить в заблуждение. Это мера пресечения, которую можно продлевать очень долго!

АС Анатолий Страшко Гул стоит по России. Уже показали некоторых судей, адвокатов во всей их мошеннической красе. Судьям у нас даны огромнейшие властные возможности. Но посмотрите на статистику. Много коррумпированных служителей Фемиды понесли наказание? И как старательно затеняют, замалчивают в СМИ вопиющие преступления судей. И вспоминаешь грибоедовское - "А судьи кто....." Действительно, эта сфера деятельности в нашем государстве требует колоссальных реформ. Там царствует и поныне телефонное право. И произвол избранных. Если мы ничего не изменим, -пропадём. Хохлобандерия это нам демонстрирует.