СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    "блюдут ЗА порядок". И где таких грамоте учили... Тётенька, вам "на дачах" чурки наркоту сажать помогают?Незаменимые специ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    САТАНОВСКИЙ КАК ВСЕГДА: НЕМНОГО ПРАВДЫ И КУЧА ДЕРЬМА. ИСТИННЫЙ СЫН ИЗРАЭЛЯ.  Вот с таких и нужно начинать. Иш, какой ..."Путину нечего пр...
  • Anatoly Kiselev
    Так это и не повышение пенсий, а их компенсация на инфляцию согласно принятым поправкам в Конституцию и то не на факт...Пенсии повысить н...

Считаю, что наше гражданское общество должно публично задавать все эти вопросы нашей же Фемиде

Считаю, что наше гражданское общество должно публично задавать все эти вопросы нашей же Фемиде

Абсолютно в этом вопросе согласен с Сергеем: За разорванный паспорт РФ, глумление над президентом, георгиевской лентой, распевание бандеровскихх лозунгов и попытку измены Родине - 13 суток ареста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Новохижина
13 суток это не приговор! Зачем вводить в заблуждение. Это мера пресечения, которую можно продлевать очень долго!
Ответить
4 час.
АС
Анатолий Страшко
Гул стоит по России. Уже показали некоторых судей, адвокатов во всей их мошеннической красе. Судьям у нас даны огромнейшие властные возможности. Но посмотрите на статистику. Много коррумпированных служителей Фемиды понесли наказание? И как старательно затеняют, замалчивают в СМИ вопиющие преступления судей. И вспоминаешь грибоедовское - &quot;А судьи кто.....&quot; Действительно, эта сфера деятельности в нашем государстве требует колоссальных реформ. Там царствует и поныне телефонное право. И произвол избранных. Если мы ничего не изменим, -пропадём. Хохлобандерия это нам демонстрирует.
Ответить
3 час.
виталий панов
Все внимательно посмотрели на фото этого ушлёпка? С каким наслаждением он сжигает главный документ гражданина России? От удовольствия этот ушлёпок даже глаза закрыл! И после этого оно хочет,чтобы его простили?Место ему под шконкой у параши! Лучшего он не заслуживает!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх