Абсолютно в этом вопросе согласен с Сергеем: За разорванный паспорт РФ, глумление над президентом, георгиевской лентой, распевание бандеровскихх лозунгов и попытку измены Родине - 13 суток ареста.
Считаю, что наше гражданское общество должно публично задавать все эти вопросы нашей же Фемиде
Комментарии
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Людмила Новохижина
13 суток это не приговор! Зачем вводить в заблуждение. Это мера пресечения, которую можно продлевать очень долго!
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4 час.
АС
Анатолий Страшко
Гул стоит по России. Уже показали некоторых судей, адвокатов во всей их мошеннической красе. Судьям у нас даны огромнейшие властные возможности. Но посмотрите на статистику. Много коррумпированных служителей Фемиды понесли наказание? И как старательно затеняют, замалчивают в СМИ вопиющие преступления судей. И вспоминаешь грибоедовское - "А судьи кто....." Действительно, эта сфера деятельности в нашем государстве требует колоссальных реформ. Там царствует и поныне телефонное право. И произвол избранных. Если мы ничего не изменим, -пропадём. Хохлобандерия это нам демонстрирует.
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3 час.
виталий панов
Все внимательно посмотрели на фото этого ушлёпка? С каким наслаждением он сжигает главный документ гражданина России? От удовольствия этот ушлёпок даже глаза закрыл! И после этого оно хочет,чтобы его простили?Место ему под шконкой у параши! Лучшего он не заслуживает!
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1 час.
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