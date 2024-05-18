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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема об уходе Джикии: «Капитана предали, это аукнется руководителям «Спартака». При Федуне обязательно пришли бы к компромиссному решению»

Сегодня красно-белые объявили, что защитник покинет клуб по окончании сезона.  «Я считаю, что клуб очень некрасиво поступил с Джикией.

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