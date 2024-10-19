В Петербурге несколько остановок оснастили звуковым оборудованием для слабовидящих

Если инициатива получит положительные отклики, установка модулей продолжится Звуковое оборудование для людей с нарушением зрения установили на 10 остановочных пунктах Санкт-Петербурга, в Центральном и Выборгском районах город, передает ТАСС со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок».