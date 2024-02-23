Постпред Небензя: внешняя политика Евросоюза находится в руках Вашингтона

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что не намерен выслушивать выступления всех европейских представителей, так как их слова написаны под копирку.
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