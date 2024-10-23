Белоусов заявил о риске столкновения ядерных держав из-за Украины

РИА Новости/Александр Казаков Рост вовлеченности западных стран в конфликт на Украине, а также стремление нанести России максимальный ущерб чреваты прямым военным столкновением ядерных держав, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.