Дочь Сергея Жукова покинула школу: как звёздная фамилия стала поводом для буллинга

Для семнадцатилетней Ники Жуковой каждый день в школе превратился в борьбу с чужими ярлыками. Дочь Сергея Жукова, фронтмена группы «Руки Вверх!», больше не ходит на уроки — семья перевела её на домашнее обучение.
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