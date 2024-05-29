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Бизнес журнал. Урал

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Уральских электросамокатчиков предложили ограничить неровными дорогами

Уральских электросамокатчиков предложили ограничить неровными дорогами

В Свердловской области глава региональной Госавтоинспекции Алексей Спиридонов выступил с инициативой установки на тротуарах искусственных неровностей, предназначенных для замедления движения электросамокатов.

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