Родственники бывшего мужа Пелагеи набросились на нее

Певица Пелагея показала, как ее бывший муж лишил дочку отдыха, чтобы отомстить ей. Пелагея рассказала о том, что ее бывший муж запретил их семилетней дочери улететь на отдых в Турцию, не предупредив ее об этом.
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