Восьмилетний мальчик из России погиб в горах Абхазии

Он сорвался в озеро Рица с высоты и разбился. В Абхазии погиб восьмилетний мальчик из России. Он насмерть разбился в горах у озера Рица, рассказал начальник по режиму и охране парка Рицинского реликтового национального парка Аслан Багателия.
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