Восьмилетний мальчик из России погиб в горах Абхазии

Он сорвался в озеро Рица с высоты и разбился. В Абхазии погиб восьмилетний мальчик из России. Он насмерть разбился в горах у озера Рица, рассказал начальник по режиму и охране парка Рицинского реликтового национального парка Аслан Багателия.