БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна Орлова
    Столько болтовни, а мигранты все прибывают! Довели народ до того , что многие уже хотят:" Всех мигрантов вон, а кто ...«Вырву ноги и убь...
  • Варлам Устрялов
    бедняга врач! он людей лечит, а приходится и с быдлом общаться! Здоровья ему и его дочке!«Вырву ноги и убь...
  • Леонид Расторгуев
    Когда кончится  этот беспредел мигрантов. Ввести жёсткий визовый режим.«Вырву ноги и убь...

Черноморская сделка против конвенции Монтрё: Могут ли США подогнать авианосец к берегам Крыма

Черноморская сделка против конвенции Монтрё: Могут ли США подогнать авианосец к берегам Крыма

«Цветные беспорядки» в Турции не заставят Эрдогана менять режим проливов Дмитрий Родионов На фото: корабль Черноморского флота РФ во время прохождения через пролив Босфор (Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press) Материал комментируют: Александр Дмитриевский Дмитрий Ежов Сергей Прокопенко Турция продолжает строгое применение Конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы, несмотря на давление ряда сил, утверждает дипломатический источник в Анкаре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх