Черноморская сделка против конвенции Монтрё: Могут ли США подогнать авианосец к берегам Крыма

«Цветные беспорядки» в Турции не заставят Эрдогана менять режим проливов Дмитрий Родионов На фото: корабль Черноморского флота РФ во время прохождения через пролив Босфор (Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press) Материал комментируют: Александр Дмитриевский Дмитрий Ежов Сергей Прокопенко Турция продолжает строгое применение Конвенции Монтрё по недопуску военных кораблей в турецкие проливы, несмотря на давление ряда сил, утверждает дипломатический источник в Анкаре.