💰Два школьника обчистили магазины в Севастополе — их задержали 13-летний мальчик, имея опыт в кражах, предложил своему 14-летнему другу ограбить магазин, и тот согласился.
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💰Два школьника обчистили магазины в Севастополе — их задержали 13-летний мальчик, имея опыт в кражах, предложил своему 14-летнему другу ограбить магазин, и тот согласился.