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Молодой туляк сдавал на «четырнадцатой» задом и перевернулся в кювет

Молодой туляк сдавал на «четырнадцатой» задом и перевернулся в кювет

Авария с отечественной легковушкой произошла в Тульской области. 24-летний молодой человек около четырех утра на улице Жаличня города Алексина не справился с управлением отечественной легковушки «ВАЗ-211440».

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