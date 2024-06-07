Молодой туляк сдавал на «четырнадцатой» задом и перевернулся в кювет

Авария с отечественной легковушкой произошла в Тульской области. 24-летний молодой человек около четырех утра на улице Жаличня города Алексина не справился с управлением отечественной легковушки «ВАЗ-211440».
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