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Ещё один претендент может присоединиться к борьбе за кресло губернатора

Ещё один претендент может присоединиться к борьбе за кресло губернатора

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края Светлана Судакова на пресс-конференции с журналистами заявила, что к уже заявленным девяти кандидатам на пост губернатора региона может присоединиться ещё один претендент.

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