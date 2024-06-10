Ещё один претендент может присоединиться к борьбе за кресло губернатора

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края Светлана Судакова на пресс-конференции с журналистами заявила, что к уже заявленным девяти кандидатам на пост губернатора региона может присоединиться ещё один претендент.
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