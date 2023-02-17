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Поступить в вуз без экзаменов? Рассказываем о возможности заключения договоров на целевую подготовку.

Поступить в вуз без экзаменов? Рассказываем о возможности заключения договоров на целевую подготовку.

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома информирует о приеме в 2023 году на дневную форму обучения и возможности заключения договоров на целевую подготовку специалистов и поступления без вступительных испытаний.

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