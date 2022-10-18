В США не исключают раскола НАТО из-за внутренних проблем

Североатлантический альянс не является монолитной организацией единомышленников, как это пытаются представить в Брюсселе, внутри организации уже давно существуют разногласия, а некоторые страны вообще находятся на грани войны между собой.
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