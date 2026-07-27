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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саблист Граудынь о победе на ЧМ: «Невероятное чувство, я очень счастлив. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает, моей семье, команде и стране»

Российский саблист Павел Граудынь прокомментировал победу на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге.

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