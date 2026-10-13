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Китай расширяет многоуровневое финансирование и поддержку частных инвесторов

Китай расширяет многоуровневое финансирование и поддержку частных инвесторов

Китай наращивает усилия по стабилизации инвестиций, поскольку экономика проходит критическую стадию структурной перестройки.

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