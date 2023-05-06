«Ya hemos pasao»: становление диктатуры Франсиско Франко и причины победы франкистов в гражданской войне в Испании

В свое время историк Фрэнсис Брэдли писал, что «не бывает истории без предвзятости: истинное различие – это различие между автором, который не знает, в чем состоит его, может быть, ложная предвзятость, и автором, который упорядочивает факты и творит, сознательно исходя из оснований, которые ему известны и на которых строится то, что есть для него … .