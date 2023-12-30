ЮАР обратилась в суд ООН с просьбой признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Фото: Global Look Press/IMAGO/Naaman Omar apaimages Южно-Африканская Республика (ЮАР) обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой о вынесении постановления, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.