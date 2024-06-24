Священники дежурят рядом с пострадавшими на пляже в Севастополе

Крымская епархия сегодня совершит панихиду в севастопольских и крымских храмах по погибшим. В официальном сообщении говорится: «Священники и сестры милосердия навестят пострадавших в больницах в Севастополе и всех пациентов, которых доставят в Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии