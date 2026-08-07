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«Хлеб по 500 рублей и пенсия в 8 тысяч»: что скрывается за эпатажными заявлениями Маши Распутиной

«Хлеб по 500 рублей и пенсия в 8 тысяч»: что скрывается за эпатажными заявлениями Маши Распутиной

В эфире шоу «PROпуск» с продюсером Георгием Иващенко Маша Распутина сделала несколько заявлений, которые тут же разлетелись по соцсетям.

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