Американская авиация опозорилась на весь мир: не помогли даже радикальные меры

Истребитель F-35A© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Brittany Chase 8328 прочтений Вчера ВВС США испытывают сложности в эксплуатации и обслуживании военной авиации, говорится в расследовании журналиста Питер Сучиу для издания National Interest.
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