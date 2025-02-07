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Американская авиация опозорилась на весь мир: не помогли даже радикальные меры

Американская авиация опозорилась на весь мир: не помогли даже радикальные меры

Истребитель F-35A© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Brittany Chase 8328 прочтений Вчера ВВС США испытывают сложности в эксплуатации и обслуживании военной авиации, говорится в расследовании журналиста Питер Сучиу для издания National Interest.

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Комментарии
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Лев Добрый
Срань Господня!😜👈👍
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