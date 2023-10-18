ЦБ доработает дизайн новой банкноты в 1 тыс. рублей

Центральный банк РФ сообщил, что доработает дизайн новой банкноты в 1 тысячу рублей, по поводу дизайна которой возник скандал из-за отсутствия православных крестов на изображении бывшего здания церкви По сообщению Центробанка, принято решение остановить выпуск новой банкноты.
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