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Царьград

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Какой будет тотальная ядерная война? На Москву уже нацелено 200 боеголовок

Какой будет тотальная ядерная война? На Москву уже нацелено 200 боеголовок

На Западе показали, во что может превратиться мир в случае ядерного конфликта между Россией и США. Технически всё начнётся и закончится одним или несколькими огненными шарами температурой до миллиона градусов по Цельсию, ударной волной, проникающей радиацией, пожарами и выпадением радиоактивных осадков.

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