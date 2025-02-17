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"Да ёлки ж с палками!!": Военкор Сладков и сам не может поверить в массовый суицид в зоне СВО

"Да ёлки ж с палками!!": Военкор Сладков и сам не может поверить в массовый суицид в зоне СВО

Военный корреспондент Александр Сладков не может поверить в массовый суицид в зоне СВО. "Да ёлки ж с палками!!!" - эмоционально отреагировал Сладков.

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