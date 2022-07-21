Южный Федеральный

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Эксперт Лепехин рассказал, где США могут открыть второй фронт против России

Эксперт Лепехин рассказал, где США могут открыть второй фронт против России

Генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин рассказал об возможном втором фронте США против России и прокомментировал тревожное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева про невыполнение миротворцами РФ своих обязательств.

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