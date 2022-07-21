Эксперт Лепехин рассказал, где США могут открыть второй фронт против России

Генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин рассказал об возможном втором фронте США против России и прокомментировал тревожное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева про невыполнение миротворцами РФ своих обязательств.
Генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин рассказал об возможном втором фронте США против России и прокомментировал тревожное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева про невыполнение миротворцами РФ своих обязательств.
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